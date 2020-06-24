Военные провели парад у дома ветерана ВОВ в Самаре

В Самаре был проведен мини-парад для ветерана ВОВ Александра Лаврентьева. Военнослужащие ЦВО прибыли под дом фронтовика и исполнили несколько композиций для него.

Ветеран несколько лет по состоянию здоровья не может выбраться на парад, который проходит на центральной площади города. В ЦВО решили поздравить фронтовика персонально.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, в честь ветерана были исполнены песни "Победа", "Мы - армия страны, мы - армия народа", "Прощание славянки".

Александр Григорьевич поблагодарил за парад и рассказал о том, как он обычно проводит этот день. По словам ветерана, он с женой открывает окно и слушает звуки парада на центральной площади.