Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Во время парада Победы на Красной площади Владимир Путин выступил с обращением к ветеранам. Фронтовики находились в непосредственной близости от президента. Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.

Фронтовик в тот момент, когда Путин говорил об уничтожении врага, эмоционально потряс кулаком.

"Советский народ смог одолеть страшное зло. Разгромил более 600 дивизий врага, уничтожил 75 процентов от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника", — заявил Путин.

Парад Победы прошёл 24 июня, в день первого парада в 1945 году. Традиционное празднование 9 мая было перенесено из-за ситуации с коронавирусом.