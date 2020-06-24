Ранее музыкант Андрей Макаревич заявлял, что ему не нужен парад Победы.

О заявлении артиста высказался сенатор Алексей Пушков. Он посчитал его заявление "закономерным".

"Кому не нужен Крым, тому не нужен и парад Победы. Да и Победа, собственно тоже. Да и страна не нужна — лишь бы пить баварское. Почему-то они считают, что им позволили бы его пить и что им позволили бы жить. И история России не нужна", — пояснил политик.