Правительство Ростовской области предлагает жителям пяти городов сдать бесплатный тест на коронавирус. Исследование проводится для оценки популяционного иммунитета, сообщает пресс-служба региона.
В списке городов, где можно бесплатно сдать тест:
Тесты будут брать с 25 июня по 1 июля. Все желающие могут заполнить анкету в электронном виде. Если анкетируемый будет подходить под критерии, то получит приглашение сдать анализ крови.
В Ростовской области выявлено 8 950 случаев заражения коронавирусом. Регион находится на шестом месте в России по распространению заболевания.
Из Германии в Россию вновь везут ядерные отходы. Учитывая напряженность в отношениях с Берлином, зачем нам дополнительная головная боль с ядерными отходами?