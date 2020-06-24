У жителей Ростовской области бесплатно возьмут анализы на коронавирус

Правительство Ростовской области предлагает жителям пяти городов сдать бесплатный тест на коронавирус. Исследование проводится для оценки популяционного иммунитета, сообщает пресс-служба региона.

В списке городов, где можно бесплатно сдать тест:

Ростов-на-Дону;

Шахты;

Волгодонск;

Каменск-Шахтинский;

Таганрог.

Тесты будут брать с 25 июня по 1 июля. Все желающие могут заполнить анкету в электронном виде. Если анкетируемый будет подходить под критерии, то получит приглашение сдать анализ крови.

Коронавирус на Дону

В Ростовской области выявлено 8 950 случаев заражения коронавирусом. Регион находится на шестом месте в России по распространению заболевания.