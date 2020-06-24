Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков объяснил, почему часы Владимира Путина показывали другое время в момент обращения к гражданам. 23 июня зрители могли заметить, что на часах главы государства было примерно без четверти 15, а обращение транслировалось в 17 часов.
По словам Пескова, обращение шло в записи. Выступление президента заняло 51 минуту.
"Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире", — сказал Песков.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент предложил продлить некоторые меры государственной поддержки населения. Так, семьям с детьми до 16 лет в июле будет выплачено по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка.
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