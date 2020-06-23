Свои силы в ЕГЭ попробовали 50 тысяч школьников

Школьники Москвы написали пробный ЕГЭ. Экзамен в онлайн-формате сдали 50 тысяч выпускников.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"С середины марта, когда московские школы перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, ученики написали более 50 тысяч пробных ЕГЭ. Сам экзамен начнется 3 июля. Его будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы в этом году", — сообщается на сайте.

Готовятся к экзамену школьники на ресурсе "Навигатор ЕГЭ". Здесь есть тестовые задания, обучающие материалы, вебинары. Также ребята могут задать вопрос педагогам и получить подробный ответ.

В этом году выпускники сдают только те предметы, которые необходимы им для поступления в вузы. Обязательные ЕГЭ по базовой математике и русскому языку отменены. В пунктах сдачи экзамена будут соблюдены все меры безопасности. Организаторы будут в масках и перчатках. А вот нужны ли выпускникам средства индивидуальной защиты, должны решить региональные власти. Если они потребуются, маски и перчатки школьникам выдадут бесплатно.

Пересдать ЕГЭ, чтобы улучшить оценку, будет нельзя. В резервные дни сдавать экзамен будут только те выпускники, которые по уважительной причине не смогли сделать это в основной период.