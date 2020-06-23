Министр труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова напомнила, что в скором времени помощь со стороны государства закончится. Повышенные пособия по безработице чиновница назвала "халявой".
По словам Ивановой, всего за несколько месяцев на поддержку граждан будет потрачено 2,6 млрд рублей из федерального бюджета. Министр подчеркнула, что центры занятости не только назначают пособия, но и ведут работу по поиску работы для населения.
В июне жителям Башкирии было предложено 14 тысяч вакансий.
"Выплата повышенных пособий и других изменений — мера временная, ограниченная тремя месяцами. Поэтому людям надо думать о поиске работы, постоянном источнике доходов. Халява скоро кончится, надо думать, чем кормить детей", — приводит "АиФ" слова Ивановой.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время покинет команду.