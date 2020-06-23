Министр труда Башкирии назвала пособия по безработице "халявой"

Министр труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова напомнила, что в скором времени помощь со стороны государства закончится. Повышенные пособия по безработице чиновница назвала "халявой".

По словам Ивановой, всего за несколько месяцев на поддержку граждан будет потрачено 2,6 млрд рублей из федерального бюджета. Министр подчеркнула, что центры занятости не только назначают пособия, но и ведут работу по поиску работы для населения.

В июне жителям Башкирии было предложено 14 тысяч вакансий.