Россияне покупают по 200 тысяч билетов на поезда в сутки

Снятие ограничений в разных регионах страны привел к росту спроса на железнодорожные поездки. Чтобы перевезти всех желающих, РЖД возвращает поезда дальнего следования.

Об этом сообщили в транспортной компании.

"Спрос на билеты в поезда дальнего следования продолжает расти. В мае холдинг "РЖД" возобновил глубину продаж проездных документов в 90 суток, что позволило пассажирам планировать путешествия летом и покупать билеты заблаговременно. В конце мая пассажиры оформляли в среднем около 100 тысяч билетов в сутки. На сегодня количество реализуемых проездных документов выросло вдвое — до 200 тысяч в сутки", — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

На маршруты вернутся 70 поездов, которые были отменены на время эпидемии. Из них 12 поездов "Сапсан" и 59 — дальнего следования. Большая часть из них отправится в сторону Черного моря и Северного Кавказа.

Сейчас приобретенные билеты распределяются следующим образом:

— 37% — на поезда, следующие на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа;

— 32% — на поезда до Москвы и из столицы;

— 31% — на поезда между регионами России.

Напомним, что поезда "Сапсан" вернутся к привычному графику движения 24 июня.