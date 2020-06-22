Жительница Екатеринбурга объявила голодовку и заявила, что поддерживает позицию пермяка Сергея Медведева. Ранее мужчина также заявил, что не будет есть, пока его сына не перестанут травить в школе.
"Мой протест в виде голодовки продолжается с 11 июня. Очень хочется есть. Похоже, что наверху меня всерьез никто не воспринимает. Я не одна объявила голодовку, я присоединилась к Сергею Медведеву из Перми", — пояснила Татьяна.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё раз напомнил жителям страны о необходимости защищать суверенитет государства.