Жительница Екатеринбурга объявила голодовку из-за травли сына в школе

Жительница Екатеринбурга объявила голодовку и заявила, что поддерживает позицию пермяка Сергея Медведева. Ранее мужчина также заявил, что не будет есть, пока его сына не перестанут травить в школе.