Учеников начальных классов будут бесплатно кормить в школе

Федеральный бюджет взял на себя обязанности по обеспечению горячим питанием школьников. Полноценные обеды получат ученики начальных классов.

На эти цели из бюджета страны выделено почти 22 миллиарда рублей.

"По предложению президента, с этого учебного года в школах вводится бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. Подписано постановление правительства, которое позволит софинансировать из федерального бюджета региональные расходы на эти цели", — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании кабмина.

Стоит отметить, что раньше деньги на горячее питание младшеклассников выделялись из регионального и муниципального бюджетов. В следующем году эта обязанность также останется на федеральном бюджете. Запланировано более 43 миллиардов рублей. Региональные власти, если у них есть такая возможность, смогут предоставить школьникам дополнительное питание.

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