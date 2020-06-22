Свыше 11 тысяч детей родили несовершеннолетние матери в России

Число несовершеннолетних девушек, которые стали матерями, в 2019 году стало меньше, чем годом ранее. Самой младшей из мам 12 лет, и таких девочек несколько.

По данным Росстата, всего в прошлом году впервые стали матерями больше 11 тысяч россиянок, которым не исполнилось 18 лет.

"Научный прогресс, проникновение интернета во все сферы жизни пока не отменяет ранних беременностей и деторождений, особенно сверхранних. В 2019 году три девочки (именно девочки) 12 лет и 24 девочки 13 лет родили первого ребенка; одна 14-летняя родила уже второго, а 15-летняя — третьего ребенка. Всего же у несовершеннолетних девушек от 12 до 18 лет родилось 11 тысяч 247 детей, их них 10 тысяч 508 первыми детьми, 682 — вторыми, 45 — третьими, две — четвертыми и одна — пятым ", — отметила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

В 2018 году несовершеннолетние матери родили на 114 детей больше, чем в 2019 году.

Между тем есть и женщины, которые первенца родили после 60 лет. Таких матерей в России пять. Тех, кто родил второго и последующего детей в таком возрасте — 14 человек. Всего в 2019 году у женщин в возрасте от 50 до 60 лет родилось 296 малышей, у женщин старше 60 лет — 19 малышей. Как отмечают эксперты, в последние годы рождаемость среди опытных женщин растет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в США живет женщина, которая считает себя беременной уже четыре года.