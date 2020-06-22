Лайфхаки от экономиста: как накопить на безбедную старость

Безбедную старость вполне по силам обеспечить себе каждому россиянину, считает экономист Константин Юрченко.

Как это сделать, он рассказал в интервью ИА URA. RU.

Лайфхаки от Юрченко

Нужно хранить "откладывать на старость" в негосударственные пенсионные фонды;

делать банковские вклады;

обратить внимание на рынок ценных бумаг;

сделать вложение в недвижимость — сдача ее в аренду — "весьма неплохое добавление к пенсии";

Случай в России решает все

Впрочем, экономист признает, что при всей очевидности названных способов организации "финансовой подушки", 100% гарантии, что они "сработают", дать никто не сможет:

"Беда нашей экономики в том, что мы не можем устойчиво прогнозировать на длинные временные интервалы. Поэтому выбор любого финансового инструмента это своеобразная рулетка. У людей есть много вариантов, но каждый из них — это риск".

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