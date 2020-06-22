Безбедную старость вполне по силам обеспечить себе каждому россиянину, считает экономист Константин Юрченко.
Как это сделать, он рассказал в интервью ИА URA. RU.
Впрочем, экономист признает, что при всей очевидности названных способов организации "финансовой подушки", 100% гарантии, что они "сработают", дать никто не сможет:
"Беда нашей экономики в том, что мы не можем устойчиво прогнозировать на длинные временные интервалы. Поэтому выбор любого финансового инструмента это своеобразная рулетка. У людей есть много вариантов, но каждый из них — это риск".
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В 1989 году пара из Лонг-Айленда решила купить себе хранилище и отдала за это удовольствие 100 долларов. Вскрыв покупку, они увидели небольшой спорткар, спрятанный под грудой тряпок. После "распаковки" оказалось, что это Lotus Esprit 1976 года.