Хедхантер рассказал, как заработать в кризис

Уровень безработицы в России достиг максимума за последние семь лет. Однако существуют возможности, которые позволяют россиянам зарабатывать.

Об этом рассказал директор по развитию кадрового агентства "Selectif" Роман Крестьянинов.

"Сейчас пользуются спросом интернет-маркетинг, продвижение товаров и услуг в социальных сетях. Очень много людей обучаются этому. На старте при минимальном опыте заработок будет порядка 40 тысяч рублей. Но с опытом можно от 100 000 в месяц зарабатывать", - пояснил эксперт.