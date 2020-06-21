Школьников попросили написать сочинение о своих похоронах

Ученикам восьмого класса в школе при церкви Святого Павла в городе Лестер (Великобритания) задали написать сочинение о собственных похоронах.

Детям раздали анкеты, в которых были написаны вопросы, относительно организации похоронной церемонии. У них спросили, какие бы они хотели видеть цветы на своей могиле, предложили описать дизайн гроба и выбрать музыку для церемонии.

В администрации школы позже сообщили, что задание было выдано детям по ошибке.