Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова готов к приему документов от абитуриентов. Приемная кампания в вузе стартует завтра, 20 июня.
Сначала документы будут принимать в дистанционном формате, но готовы в любой момент перейти на очный формат работы.
"Наша приемная комиссия уже оборудовала возможные места встречи будущих студентов, безусловно, с соблюдением всех мер безопасности. Как только выйдет постановление мэра Москвы об открытии образовательных учреждений для посетителей, мы будем рады видеть наших абитуриентов лично.
А пока они смогут пообщаться с нашей приемной комиссией и факультетами онлайн — через чаты, телефоны, zoom-сессии, youtube-трансляции", — рассказал первый проректор университета Петр Карасев.
Подать документы можно через "Кабинет абитуриента" на сайте вуза, через портал госуслуг или с помощью почтовых операторов. Сейчас у выпускников школ еще нет результатов ЕГЭ, но они могут пока "загрузить" имеющиеся документы, а потом добавить то, чего не достает.
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