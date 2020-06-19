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Плехановский университет завтра начнет прием документов

Общество

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова готов к приему документов от абитуриентов. Приемная кампания в вузе стартует завтра, 20 июня.

Сначала документы будут принимать в дистанционном формате, но готовы в любой момент перейти на очный формат работы.

"Наша приемная комиссия уже оборудовала возможные места встречи будущих студентов, безусловно, с соблюдением всех мер безопасности. Как только выйдет постановление мэра Москвы об открытии образовательных учреждений для посетителей, мы будем рады видеть наших абитуриентов лично.

А пока они смогут пообщаться с нашей приемной комиссией и факультетами онлайн — через чаты, телефоны, zoom-сессии, youtube-трансляции", — рассказал первый проректор университета Петр Карасев.

Подать документы можно через "Кабинет абитуриента" на сайте вуза, через портал госуслуг или с помощью почтовых операторов. Сейчас у выпускников школ еще нет результатов ЕГЭ, но они могут пока  "загрузить" имеющиеся документы, а потом добавить то, чего не достает.

Ранее "Правда.Ру" писала, что названы лучшие вузы России. Список уже не первый год возглавляет Московский государственный университет им. Ломоносова.

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