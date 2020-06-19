Эксперт: не вижу смысла в отцовском капитале

Укрепить институт семьи в России поможет введение отцовского капитала. За его появление выступают 83% участников опроса, проведенного ВЦИОМ.

"Правда.Ру" спросила эксперта, насколько такой механизм действительно актуален для страны.

"У нас уже имеется материнский капитал, смысла придумывать отцовский капитал нет никакого. По сути, это означает, что дополнительно к материнскому капиталу государство должно выплатить еще и отцовский капитал. Но не забываем о том, что речь идет о помощи семье, о помощи в воспитании детей. Дети общие, поэтому, кто получает, не имеет никакого значения", — отметил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Он напомнил, что по действующему законодательству, если с матерью ребенка случается трагедия, то наследником, в том числе и материнского капитала, становится отец детей.