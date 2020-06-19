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Эксперт: не вижу смысла в отцовском капитале

Общество

Укрепить институт семьи в России поможет введение отцовского капитала. За его появление выступают 83% участников опроса, проведенного ВЦИОМ.

"Правда.Ру" спросила эксперта, насколько такой механизм действительно актуален для страны.

"У нас уже имеется материнский капитал, смысла придумывать отцовский капитал нет никакого. По сути, это означает, что дополнительно к материнскому капиталу государство должно выплатить еще и отцовский капитал. Но не забываем о том, что речь идет о помощи семье, о помощи в воспитании детей. Дети общие, поэтому, кто получает, не имеет никакого значения", — отметил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Он напомнил, что по действующему законодательству, если с матерью ребенка случается трагедия, то наследником, в том числе и материнского капитала, становится отец детей.

"Если мама бросила детей и лишена родительского права, то тогда имеет смысл ввести законодательную инициативу, которая как раз рассматривала бы такие пограничные ситуации в семье. Нужен некий такой механизм, порядок, по которому это право реализации материнского капитала перешло бы к отцу, поскольку он выполняет основную задачу, содержит и воспитывает их детей, то есть выполняет отцовские и материнские заодно обязанности. Но это не особый какой-то отцовский капитал, а это как раз порядок, по которому права на реализацию материнского капитала просто переходят к мужчине, который оказался один", — заключил эксперт.

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