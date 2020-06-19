В Москве запускают акцию "Спасибо медработникам"

Столичных врачей поздравят с Останкинской башни. В Москве готовятся отметить День медицинского работника.

Он пройдет 21 июня.

"Город запускает акцию "Спасибо медработникам", чтобы поблагодарить врачей, медсестер, фельдшеров и лаборантов. Поздравления появятся на Останкинской башне и фасаде Смоленского моста, на платформах МЦК и МЦД, а на бульварах откроются тематические выставки", — сообщает сайт мэра Москвы.

Выставки, которые откроют по всему городу, призваны передать атмосферу, в которой находились последние месяцы врачи, работавшие с коронавирусными больными. На снимках запечатлены медики во время работы. Такие экспозиции можно будет встретить на Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах.

Появятся в Москве и новые арт-объекты. Они также выразят благодарность москвичей за труд медиков.

Похожая акция пройдет и в "Одноклассниках". Все желающие смогут добавить к своей фотографии на аватарке рамку с благодарностью врачам. Также 21 июня в социальной сети пройдет онлайн-концерт звезд российской эстрады. Выступят "Би-2", Сергей Жуков, Согдиана, Александр Ревва, Денис Клявер и другие исполнители.