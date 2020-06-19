Большинство россиян доверяют своему президенту

Действиям Владимира Путина доверяет больше половины россиян. Доверие президенту выразили 58% респондентов.

Опрос провел фонд "Общественное мнение". Согласно его результатам, 32% опрошенных не слишком доверяют главе государства. А 10% не смогли дать однозначного ответа.

61% россиян уверен, что президент России работает хорошо. А вот 26% придерживаются прямо противоположного мнения. Никакого ответа на этот вопрос не смогли дать 13% опрошенных.

До начала эпидемии большинство россиян также поддерживали президента. 9% респондентов отмечали, что Путин вызывает у них восхищение. Каждый пятый отметил, что с симпатией относится к главе государства, а 27% заявили, что "не могут сказать про президента ничего плохого".

Ранее "Правда.Ру" взяла интервью у социолога Сергея Белановского. По его мнению, в России наступил новый кризис в отношении народа к власти, а осенью могут случиться масштабные протестные акции. Полную версию интервью читайте по ссылке.