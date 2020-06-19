Мужчины в России стали чаще говорить детям, что любят их

Российские отцы улучшили отношения со своими детьми. Они прислушиваются к их мнению, чаще говорят, что любят, отношения стали более доверительными.

Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Так, большинство респондентов — 68% — отметили, что папы стали чаще учитывать точку зрения ребенка. 62% опрошенных считают, что главы семейств стали больше интересоваться жизнью сыновей и дочерей. По мнению 59% россиян, отцы в России стали чаще говорить детям, что любят их. А вот 48% опрошенных отметили, что папы стали меньше времени проводить с детьми.

Главным показателем ответственности отца является хорошее материальное обеспечение семьи. Такого мнения придерживаются 36% респондентов. Для 35% главное в том, что отец занимается с сыном или дочерью в свободное время, учит прикладным навыкам. 28% опрошенных считают, что папа должен научить ребенка решать конфликты и находить выход в сложной ситуации.

Ранее "Правда.Ру" писала о нескольких "звездных" разводах. Так, официально расторгнут брак между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным. А вот развод Пелагеи и Ивана Телегина не состоялся.