Россияне на самоизоляции стали вдвое чаще курить кальян

Исследование "Платформы ОФД" и Центра развития перспективных технологий показало, что продажи кальянного табака увеличились почти в два раза. По сравнению с результатами прошлого года продажи за апрель выросли на 66%, а за май — на 83%.

Данные свидетельствуют именно об увеличении количества курильщиков, а не суммы среднего чека.