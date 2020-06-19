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Россияне на самоизоляции стали вдвое чаще курить кальян

Общество

Исследование "Платформы ОФД" и Центра развития перспективных технологий показало, что продажи кальянного табака увеличились почти в два раза. По сравнению с результатами прошлого года продажи за апрель выросли на 66%, а за май — на 83%.

Данные свидетельствуют именно об увеличении количества курильщиков, а не суммы среднего чека.

"Средний чек покупки табака для кальяна в мае составил 334 рубля, что на 13% ниже, чем за тот же период прошлого года. Объем продаж в денежном выражении вырос на 83% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года", — подсчитали аналитики.

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