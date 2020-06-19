Исследование "Платформы ОФД" и Центра развития перспективных технологий показало, что продажи кальянного табака увеличились почти в два раза. По сравнению с результатами прошлого года продажи за апрель выросли на 66%, а за май — на 83%.
Данные свидетельствуют именно об увеличении количества курильщиков, а не суммы среднего чека.
"Средний чек покупки табака для кальяна в мае составил 334 рубля, что на 13% ниже, чем за тот же период прошлого года. Объем продаж в денежном выражении вырос на 83% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года", — подсчитали аналитики.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?