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"Расследование" издания "Проект" основано на старых вбросах о COVID-19

Общество

Уже на протяжении нескольких месяцев на территории России ведется борьба с распространением коронавирусной инфекции. Разумеется, все это время либеральные СМИ активно тиражируют фейки с целью дискредитации властей и нагнетания паники среди россиян.

Но сейчас им гораздо тяжелее это делать, потому что ситуация с COVID-19 в стране стала значительно лучше. Однако пока угроза сохраняется, либеральная пресса продолжает использовать данную тему для раскачивания протестных настроений.

В частности, можно отметить издание "Проект". На днях его журналисты опубликовали провокационный материал под названием "Позади Москвы". Рассказ о том, как проктолог и охранник провалили борьбу с коронавирусом в Санкт-Петербурге.

В ней автор статьи утверждает, что в увольнении главного врача инфекционной больницы имени С. П. Боткина Алексея Яковлева присутствует политический подтекст. При этом он не упоминает, что задолго до происходящего поднимался вопрос о том, насколько стало плачевным состояние медучреждения под руководством данного специалиста.

Стоит отметить, что защищать Яковлева пытались депутаты петербургского парламента. Несмотря на это, он все же покинул свой пост, а на его место пришел вице-губернатор по социальной политике и врач-проктолог Олег Эргашев. В "Проекте" посчитали, что осуществлять такие кадровые перестановки накануне пандемии неправильно, так как это могло привести к увеличению числа заражений коронавирусом среди врачей.

После этого автор материала начал вспоминать лживые истории сотрудников больниц, рассказывающих о якобы печальном положении дел в заведении. Особенно много внимания было акцентировано на Покровской больнице. Данное учреждение фигурирует в скандальном видео. В нем врачи, якобы работающие в этой больнице, рассказывали о дефиците средств индивидуальной защиты.

Однако, как выяснилось, видео было снято не врачами, а сотрудниками из числа младшего медперсонала. Помимо этого, как показала проверка, в больнице на тот момент не было ни одного зараженного коронавирусом пациента. Ну и самое главное, из-за конфликта между руководством и врачами больницы специалисты пытались самостоятельно без разрешения компетентных органов переоборудовать часть заведения. Дело едва не дошло до драки. Однако вскоре в больницу нагрянула проверка в лице Эргашева и председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца. После этого все проблемы были улажены, а вопросы закрыты.

Чиновники даже подтвердили это официальными данными с предоставлением отчетности. Несмотря на это, в "Проекте" по-прежнему придерживаются мнения, что рокировка на посту главврача и фейковая история могли негативно повлиять на распространение коронавируса среди медперсонала. И это помимо того, что врачи и медсестры в принципе находятся в зоне риска, а средства СИЗ не гарантируют им стопроцентной защиты. Более того, заражение запросто могло случиться за пределами больницы. Однако журналисты "Проекта" предпочитают не замечать столь очевидных вещей, чтобы в очередной раз попытаться раскачать общественность.

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