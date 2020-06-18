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Улучшить оценку по ЕГЭ в этом году будет нельзя

Общество

У российских выпускников в этом году есть только один шанс, чтобы сдать ЕГЭ на нужную оценку. Варианта пересдать и улучшить показатель не будет.

Резервные дни назначены, но в это время сдавать экзамен будут те, кто не смог сделать это в основной день по уважительной причине.

"В этом году пересдач не планируется. На пересдачу допускаться никто не будет для повышения своего результата ", — напомнил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он также отметил, что число выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ в одном помещении, не ограничено. Главное, чтобы между ними была дистанция в полтора метра.

"Человек сколько в аудитории, мы это не можем прописать, потому что аудитории у нас, как и школы, совершенно разные по всей стране. Около 6 тысяч пунктов, и даже внутри одного пункта один класс по размерам больше, а другой меньше. Где-то больше мебели стоит, а где-то ее нет вообще. Рекомендации есть — не менее 1,5 метров между партами, и количество детей в аудитории будет зависеть именно от того, сколько парт с соблюдением этих требований мы сможем разместить в аудитории", — отметил Мурзаев.

Переносить ЕГЭ тоже не планируется. По словам главы Рособрнадзора, ни у Минздрава, ни у Роспотребнадзора нет требований об изменении даты начала экзаменов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что решение о необходимости выпускникам надеть на экзамен маску и перчатки принимают региональные власти.

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