Региональные власти решат, нужны ли маски и перчатки на ЕГЭ

Все организаторы единого государственного экзамена в школах должны быть в масках и перчатках. Их выдадут бесплатно.

А вот нужно ли школьникам носить средства индивидуальной защиты, решат региональные власти.

"Маски и перчатки — этот пункт обязателен для организаторов экзаменов. По поводу ребят — решение об использовании средств защиты для них принимают региональные органы власти совместно с региональным штабом. Если на той или иной территории есть риски — их виднее с мест. Регионы сами определят, необходимо ли 100-процентное применение средств индивидуальной защиты", — пояснил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Там, где будет принято требование о средствах индивидуальной защиты для выпускников, масками и перчатками их также должны обеспечить бесплатно. Школьники могут и сами позаботиться о своем здоровье: если требования носить маску нет, а подросток надел ее, никто не заставит его "разоблачиться".

Перед экзаменом ребят проверят: на входе в экзаменационный пункт медики измерят температуру и оценят школьников на признаки ОРВИ. При малейшем подозрении на плохое самочувствие, выпускника отправят домой, а экзамен он будет сдавать в резервный день.

Напомним, что в этом году отменены обязательные ЕГЭ по базовой математике и русскому языку. Экзамен сдают только те выпускники, кто намерен поступать в высшие учебные заведения и кому результаты ЕГЭ необходимы для зачисления. Всего в этом году единый госэкзамен по разным предметам сдадут 736 тысяч школьников.