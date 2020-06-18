Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Туристический бизнес нуждается в субсидии на зарплаты
Zoom предоставит сквозное шифрование всем пользователям
Плющенко хочет провести бой с Навальным
В мультфильме "Ну, погоди!" появились новые герои
В Китае разработали способ лечения рака с помощью солнечных лучей
УЕФА опубликовал новое расписание Евро-2020
Палеонтологи обнаружили яйцо морского ящера возрастом 68 млн лет
Разработан электронный нос для определения зрелости персиков
"Ростелеком" инвестирует $500 млн в реализацию нового проекта

Региональные власти решат, нужны ли маски и перчатки на ЕГЭ

Общество

Все организаторы единого государственного экзамена в школах должны быть в масках и перчатках. Их выдадут бесплатно.

А вот нужно ли школьникам носить средства индивидуальной защиты, решат региональные власти.

"Маски и перчатки — этот пункт обязателен для организаторов экзаменов. По поводу ребят — решение об использовании средств защиты для них принимают региональные органы власти совместно с региональным штабом. Если на той или иной территории есть риски — их виднее с мест. Регионы сами определят, необходимо ли 100-процентное применение средств индивидуальной защиты", — пояснил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Там, где будет принято требование о средствах индивидуальной защиты для выпускников, масками и перчатками их также должны обеспечить бесплатно. Школьники могут и сами позаботиться о своем здоровье: если требования носить маску нет, а подросток надел ее, никто не заставит его "разоблачиться".

Перед экзаменом ребят проверят: на входе в экзаменационный пункт медики измерят температуру и оценят школьников на признаки ОРВИ. При малейшем подозрении на плохое самочувствие, выпускника отправят домой, а экзамен он будет сдавать в резервный день.

Напомним, что в этом году отменены обязательные ЕГЭ по базовой математике и русскому языку. Экзамен сдают только те выпускники, кто намерен поступать в высшие учебные заведения и кому результаты ЕГЭ необходимы для зачисления. Всего в этом году единый госэкзамен по разным предметам сдадут 736 тысяч школьников.

Последние материалы
Вернер прокомментировал переход в "Челси"
Туристический бизнес нуждается в субсидии на зарплаты
Улучшить оценку по ЕГЭ в этом году будет нельзя
Zoom предоставит сквозное шифрование всем пользователям
Плющенко хочет провести бой с Навальным
В мультфильме "Ну, погоди!" появились новые герои
Вторая волна коронавируса: возможные даты и смертность
В Китае разработали способ лечения рака с помощью солнечных лучей
УЕФА опубликовал новое расписание Евро-2020
Региональные власти решат, нужны ли маски и перчатки на ЕГЭ
Популярное
Новости Украины
Украинцы требуют отставки Зеленского

Центр Киева перекрыт, митинг охраняют бойцы Нацгвардии.

Украинцы требуют отставки Зеленского
Столкновение Индия - Китай: стороны обвиняют друг друга, солдаты гибнут
Мир. Новости мира
Столкновение Индия - Китай: стороны обвиняют друг друга, солдаты гибнут
Криминал
Домработница Ефремова рассказала об ухудшении состояния актёра
Хоккей. Последние новости
Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске
Игорь Буккер Уотергейт - не случайность, а закономерность Игорь Буккер Василий Амирджанов "Десантник" Киркоров вызвал ментальное цунами Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Президент еще раз расскажет, зачем править Конституцию
IT-эксперт объяснил, что нельзя разрешать приложениям в смартфонах
Синоптики рассказали о надвигающейся на Москву грозе
"Был шанс": Горбачев и Ельцин могли отдать Карелию?
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Диета любви сильнее виагры
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Социолог Белановский: ждать ли по осени новых протестов?
Московские суды получили сообщения о минировании
Мишустин отменил приказ 1988 года о меню в самолетах
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Александр Асмолов: ﻿человековедение — не в цене
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Пекин ушел на карантин: новая вспышка коронавируса разрастается
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Глава Минздрава: ограничения в России сможем снять не ранее февраля
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ