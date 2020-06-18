Известного производителя риса обвинили в расизме

Компания Mars вынуждена изменить логотип марки Uncle Ben's, который использует с 1946 года. Производителя риса обвинили в расизме.

На логотипе марки, которая продает рис и соусы, изображен темнокожий мужчина. Но не только это вызвало возмущение общественности, а еще и то, что словом "uncle" раньше называли рабов, когда к ним обращались белые.

О готовящемся ребрендинге сообщили в самой Mars, отметив, что "самое врем меняться". Каким будет новый логотип и когда он появится, пока не уточняют. Последнее изменение логотипа произошло в 2007 году, когда дядя Бен получил бабочку к образу.

Стоит отметить, что к изменениям готовится и компания PepsiCo. Из-за нападок общественности придется менять внешнее оформление и название марки Aunt Jemima, которая выпускает сладкие сиропы.

Между тем, место убийства афроамериканца Джорджа Флойда, с которого и началась активная борьба с расизмом, объявили священной землей. Здесь установили ванну для крещений и начали читать проповеди. Идея принадлежит местному пастору Чарльзу Каруку.



Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению Владимира Жириновского, США нужно разделить на две части - черную и белую.