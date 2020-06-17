Лидер тибетского буддизма Далай-лама XIV во время встречи с писателем Пико Айером рассказал о своих занятиях во время режима самоизоляции. Пережить скучные времена пандемии буддисту помогала медитация и здоровый сон.

"Когда началась пандемия, мне сказали, что я не должен встречаться с людьми, только дистанционно. Поэтому я был в "отпуске". Каждую ночь я сплю 9 часов и потом 4 часа медитирую. Обычно я просыпаюсь в 3.30 утра. Около 3 часов утра мне снятся сны. Я вижу во сне божеств и получаю благословение", — рассказал Далай-лама.