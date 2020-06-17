Российскую молодежь приглашают на "Форсаж"

Молодые атомщики соберутся в Калужской области. Здесь в сентябре в десятый раз пройдет форум "Форсаж".

Участниками станут молодые специалисты, а опытом поделятся предприниматели и топ-менеджеры топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов, телекоммуникационной и горнодобывающей отраслей.

"Десять лет спустя форум продолжает самим фактом своего существования доказывать эффективность работы сообществ: команды организаторов, экспертов, участников, партнеров "Форсажа" развиваются, расширяются, крепнут, создают новые сообщества. "Форсаж" — многоуровневая сонастроенная система, создающая общую идентичность для всех ее участников…Поэтому тема этого года — устойчивое развитие и ответственное лидерство — по праву может считаться темой всего десятилетия "Форсажа"", — отметила председатель Организационного комитета Форума сообществ молодых специалистов "Форсаж", президент Ассоциации "МАКО" Ольга Голышенкова.

Молодежь ждут деловые игры, квиз-хакатон (соревнование команд на лучшее решение задач/проблем в любой отрасли/сфере или на создание лучшего продукта/технологии/подхода за отпущенное на это время — Прим.ред.), исследовательские сессии, ток-шоу, спортивные и интеллектуальные мероприятия, разработка командных проектов. Последние также будут участвовать во всероссийском конкурсе молодежных грантов.

Молодежный форум пройдет в Калужской области с 6 по 12 сентября.

Ранее "Правда.Ру" рассказала о том, что МГУ в очередной раз признан лучшим вузом России. На втором месте находится Московский физико-технический институт, на третьем — Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".