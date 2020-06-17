Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что коронавирус смог разрушить экономику самых передовых и технологичных государств.

"Кризис не просто подверг огромной опасности жизни миллионов людей, он обнажил риски, к которым оказались не готовы самые передовые, самые технологичные государства. Нанёс сильнейший удар по глобализации, считавшейся основой межгосударственного взаимодействия в XXI веке", — заявил Медведев в своей статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса", которая опубликована в журнале "Россия в глобальной политике".