Эксперт: у камер в школах есть и плюсы, и минусы

Появлений камер с функцией распознавания лиц — явление одновременно и хорошее, и плохое. С одной стороны, это делает пребывание детей в школе более безопасным, с другой стороны — доступ к камерам могут получить и преступники.

О плюсах и минусах системы, которая будет работать в школах России с 2024 года, "Правде.Ру" рассказал интернет-омбудсмен РФ и член экспертного совета Агентства стратегических инициатив Дмитрий Мариничев.

"На ситуацию можно посмотреть с разных сторон. С одной стороны, распознавание лиц позволяет упростить, в том числе, и факт нахождения ребенка в школе. Это его безопасность и спокойствие родителей, в том числе. Опять же с точки зрения самой безопасности цифрового распознавание лиц. Представьте ситуацию, что злоумышленник получает доступ к этому потоку и может контролировать нахождение ребенка и его персональные данные. То есть требования к безопасности, если это делать, должны быть повышенные, и ответственность за них, и согласие родителей, и понимание для чего это используется, и с какой целью", — отметил эксперт.

По его мнению, повсеместное внедрение IT-технологий может пугать людей. Но важно помнить, что это автоматизация и оптимизация человеческого труда.

"Но когда у вас сидит охранник на входе в школу, никто не протестует против того, что он фиксирует приход, уход детей, он их запоминает в лицо, он их знает, идентифицирует. Представьте, что видеокамера выполняет роль этого охранника, это автоматизация человеческого труда", — заключил Мариничев.

Ранее "Правда.Ру" писала, что камеры разработала российская портфельная компания фонда "Роснано" "Элвис-НеоТек". Сейчас такие устройства есть в почти в 1,5 тысячи школ. К 2024 году их установят в 43 тысячах образовательных учреждений.