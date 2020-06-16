Новая версия Конституции уже продается в российских магазинах. В нее включены уже все поправки, голосовать за которые россияне будут только 1 июля. О неожиданной находке пишут пользователи микроблогов.
"Купить можно за 41 рубль. Поправки указаны в самом конце. Как обещает издатель, это позволит внимательным читателям детально ознакомиться с ними и, конечно, принять участие в голосовании", — говорится в твите аккаунта "Кремлевский пул".
В отредактированной Конституции прописано, что поправки начнут действовать со дня официального объявления результатов общероссийского голосования. Напомним, что голосование по поправкам в главный закон страны пройдет в России 1 июля. Этот день будет выходным, а те, кто вынужден будет в этот день работать, получат двойную оплату.
Высказаться в поддержку или против принятия поправок можно будет также в течение шести последних дней июня. В Москве и Нижегородской области пройдет электронное голосование.
Как отметил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он не сомневается в безопасности процедуры.
"И, конечно же, остается одним из приоритетов забота о здоровье и безопасности людей. И тех, кто приходит на голосование, и тех, кто организует голосование. Это такая вот константа в подходе.
Поэтому никаких сомнений в том, что все необходимые меры будут приниматься, не должно быть, и у нас нет оснований в этом сомневаться", — подчеркнул представитель Кремля.
Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.