Соцсети: Конституцию уже отредактировали, голосование не понадобилось

Новая версия Конституции уже продается в российских магазинах. В нее включены уже все поправки, голосовать за которые россияне будут только 1 июля. О неожиданной находке пишут пользователи микроблогов.

"Купить можно за 41 рубль. Поправки указаны в самом конце. Как обещает издатель, это позволит внимательным читателям детально ознакомиться с ними и, конечно, принять участие в голосовании", — говорится в твите аккаунта "Кремлевский пул".

В отредактированной Конституции прописано, что поправки начнут действовать со дня официального объявления результатов общероссийского голосования. Напомним, что голосование по поправкам в главный закон страны пройдет в России 1 июля. Этот день будет выходным, а те, кто вынужден будет в этот день работать, получат двойную оплату.

Высказаться в поддержку или против принятия поправок можно будет также в течение шести последних дней июня. В Москве и Нижегородской области пройдет электронное голосование.

Как отметил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он не сомневается в безопасности процедуры.