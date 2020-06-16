В Госдуме не поддержали идею о сокращении новогодних каникул

Новогодние выходные нельзя сокращать. Они нужны и детям, и взрослым.

Такое мнение высказала депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Нельзя забирать у россиян эти выходные, потому что это единственное время, когда отдыхает вся без исключения страна. Когда и мама, и папа независимо от работодателя получают в семье те самые выходные дни, которые они могут провести со своим ребенком, которые можно провести в семье, которые можно использовать по собственному усмотрению. Но, как правило, это семейный праздник, к которому привыкли и старшее поколение, и молодежь, и особенно дети. Нельзя отнимать праздник у детей, самый-самый любимый новогодний праздник. Поэтому, на мой взгляд, сейчас нет необходимости чем-то компенсировать нерабочие дни, тем более они будут к Новому году. На мой взгляд, нужно просто убрать руки от новогодних праздников и не трогать их", — подчеркнула депутат.

Она также отметила, что нельзя лишать россиян и отпуска. Сейчас некоторые работодатели отказывают сотрудникам в отпуске, мотивируя это тем, что те достаточно отдохнули во время самоизоляции, а сейчас "нужно приводить в порядок бизнес".

Ранее "Правда.Ру" писала, что глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил радикально сократить новогодние праздники в 2021 году до трех дней — с 1 по 3 января включительно. По его мнению, это станет компенсацией за те нерабочие дни, которые в стране пришлось ввести из-за эпидемии коронавируса.