Список лучших вузов России с прошлого года почти не изменился. Тройка лидеров осталась прежней, по версии агентства RAEX.
Так, лучшим вузом России эксперты назвали МГУ им. Ломоносова. На втором месте находится Московский физико-технический институт. Завершает тройку лидеров Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".
Также в топ-10 вошли СПБГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО, МГТУ им. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, РАНХиГС при Президенте РФ. Свою позицию с прошлого года улучшил Московский государственный технический университет им. Баумана, который поднялся с восьмого места на седьмое. Политех Петра Великого также поднялся на одну строчку — с девятого места на восьмое. А вот Томский политех упал на две позиции — с седьмого места на девятое. В топ-10 вошла РАНХиГС, которая в прошлом году занимала 11 место.
В топ-100 больше всего столичных вузов: на Москву приходится 31 вуз, на Санкт-Петербург — 11. Среди лучших вузов пять работают в Подмосковье и еще столько же — в Томской области.
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