Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Петербурге вандалы повредили скульптуру коня на Аничковом мосту
Ряд мер поддержки граждан и бизнеса в России продлят
Путин поручил разработать новые меры поддержки экономики и граждан
Известный рэпер Моргенштерн признался в импотенции
План по ипотеке в России могут перевыполнить
Путин: льготная ипотека снизит цены на аренду жилья
Стрельбу по сотрудникам ГИБДД в Москве открыл прохожий, а не таксист
Помощник Трампа заявил о начале восстановления американской экономики
Развод Ивана Телегина и Пелагеи не состоялся

В Мексике со дна пещеры подняли останки древнего животного

Общество

После проведения исследований, которые длились в течение многих лет, ученым удалось идентифицировать останки древнего животного, обнаруженные в затопленной пещере в Мексике в 2007 году. По словам ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего, они принадлежали представителю давно вымершего вида.

Внимание исследователей привлек тазобедренный сустав весом 36 килограммов и длиной 1,2 метра.

Загадочное существо весило 900 кг

За несколько ученые смогли "собрать" почти полный скелет древнего животного. Специалисты изучили его и пришли к выводу, что это был огромный ленивец.

Вес современных ленивцев составляет 6-9 килограммов. Но это существо весило  около 900 килограммов. Оно обитал на нашей планете 40 тысяч лет назад.

Исследователям удалось выяснить, как погибло животное. Они считают, что ленивец шел по пещере и провалился в один из колодцев — возможно, он плохо видел в темноте. Ленивец пролетел около 30 метров, поэтому он погиб.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи нашли в Теотиуакане артефакты цивилизации, жившей до ацтеков.

Последние материалы
Число безработных россиян за первую половину июня выросло на 16%
В Мексике со дна пещеры подняли останки древнего животного
Профессор ВШЭ: те, кто привык ездить в Турцию и Европу, поедут в Россию
Алле Пугачевой пришлось вызывать стилистов в замок
Визы иностранным гражданам, оставшимся в России, продлили
В Петербурге вандалы повредили скульптуру коня на Аничковом мосту
Больше 720 тысяч россиян будут голосовать по месту нахождения
Михаил Делягин: нужен полномасштабный пересмотр итогов приватизации
Работа в день голосования будет оплачена в двойном размере
Ряд мер поддержки граждан и бизнеса в России продлят
Популярное
Российский шоу-бизнес
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной

Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.

Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
Друг Норкина рассказал, что стало с телеведущим после трагедии
Российский шоу-бизнес
Друг Норкина рассказал, что стало с телеведущим после трагедии
Российский шоу-бизнес
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Российский шоу-бизнес
Поклонники Расторгуева считают, что певец смертельно болен
Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров Василий Амирджанов Патрушев обвиняет Запад в подрыве народного единства Василий Амирджанов Руслан Веснянко Донбасский тупик "нормандского формата" Руслан Веснянко
Комментарии
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Почему на парад 24 июня не приедут лидеры западных стран
Профессор ВШЭ: те, кто привык ездить в Турцию и Европу, поедут в Россию
Самый богатый депутат Пермского края заразился коронавирусом
Курганские врачи остались без президентских выплат
Жириновский предлагает создать "две Америки": для черных и белых
Известный рэпер Моргенштерн признался в импотенции
Эксперт: идею Жириновского о зарплате в России реализовать невозможно
Михаил Делягин: главная задача либералов – снижение рождаемости
Депутат Госдумы попросил кабмин "ввести ГОСТ" на услуги шаманов
Путин рассказал об ответе России на гиперзвуковое оружие
Стрельбу по сотрудникам ГИБДД в Москве открыл прохожий, а не таксист
Мелиоратор предложил простое решение проблемы обезвоживания Крыма
Путин рассказал об ответе России на гиперзвуковое оружие
Путин рассказал об ответе России на гиперзвуковое оружие
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
Забравшегося на вагон пензенского школьника убило током
Известный рэпер Моргенштерн признался в импотенции
Венчурный капитал: кому успех, кому провал
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ