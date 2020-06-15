В Мексике со дна пещеры подняли останки древнего животного

После проведения исследований, которые длились в течение многих лет, ученым удалось идентифицировать останки древнего животного, обнаруженные в затопленной пещере в Мексике в 2007 году. По словам ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего, они принадлежали представителю давно вымершего вида.

Внимание исследователей привлек тазобедренный сустав весом 36 килограммов и длиной 1,2 метра.

Загадочное существо весило 900 кг

За несколько ученые смогли "собрать" почти полный скелет древнего животного. Специалисты изучили его и пришли к выводу, что это был огромный ленивец.

Вес современных ленивцев составляет 6-9 килограммов. Но это существо весило около 900 килограммов. Оно обитал на нашей планете 40 тысяч лет назад.

Исследователям удалось выяснить, как погибло животное. Они считают, что ленивец шел по пещере и провалился в один из колодцев — возможно, он плохо видел в темноте. Ленивец пролетел около 30 метров, поэтому он погиб.

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