Число безработных россиян за первую половину июня выросло на 16%

Минтруд сообщил, что на данный момент 2,4 млн россиян зарегистрированы как безработные.

За первую половину июня число безработных увеличилось на 16%.

За период с середины апреля до конца мая сотрудники бирж труда регистрировали около 220 -250 тысяч безработных россиян в неделю. За первую половину текущего месяца данный показатель составил около 150 тысяч человек в неделю.

"Мы видим, что у нас рост численности официально зарегистрированных безработных замедлился", — отметил глава Минтруда Антон Котяков.

Согласно данным Росстата, на 1 июля число безработных россиян превышало 4,5 млн человек. За последние два месяца без работы остались еще 1,05 млн граждан.

Минтруд заявил, что пик безработицы будет пройден в III квартале этого года, а улучшение положения на рынке труда должны произойти в IV квартале текущего года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что безработица и бедность грозит половине россиян.