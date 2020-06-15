Больше 720 тысяч россиян будут голосовать по месту нахождения

Высказать свое мнение по поправкам в Конституцию в электронном формате смогут до четырех миллионов человек. Систему усовершенствовали в несколько раз.

Об этом рассказали в штабе по контролю и наблюдению за голосованием.

"Система обновлена. То, что раньше держало 10 тысяч, сейчас она чуть ли не на порядок более быстро-действенная. Система точно держит нагрузку 2 миллиона зарегистрировавшихся, с двухкратным запасом — где-то 4 миллиона", — пояснил руководитель московского штаба Илья Массух.

В электронном голосовании могут поучаствовать жители Москвы и Нижегородской области.

А вот по месту пребывания будут голосовать уже более 720 тысяч россиян. Столько заявок принято на портале госуслуг, в МФЦ и избирательных комиссиях. Заявления принимают до 14 часов 21 июня. Сейчас подавляющее большинство обработанных заявок поступили через портал госуслуг.

Напомним, что общероссийское голосование пройдет в России 1 июля. Этот день будет выходным. Итоги его подведут в этот же день. Высказать свое мнение можно будет и в последние шесть дней июня.



