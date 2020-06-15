Работа в день голосования будет оплачена в двойном размере

В Роструде разъяснили, как будет оплачена работа россиян 1 июля. Этот день объявлен выходным.

Таким образом, работа в этот день должна быть оплачена по двойному тарифу.

"День всенародного голосования — 1 июля — будет оплачиваться как выходной день. То есть, работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается. Такой принцип оплаты труда 1 июля связан с тем, что, по нормам федерального законодательства, на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни. Оплата труда в праздничные дни, в соответствии с Трудовым кодексом, производится в повышенном размере", — сообщает ведомство.

Если сотрудник работает сделано и готов выйти на смену 1 июля, то он может позднее взять дополнительный выходной. В этом случае работа в день общероссийского голосования будет оплачена по стандартному тарифу.

Ранее о таких условиях работы 1 июля рассказывали в Совете Федерации.