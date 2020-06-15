Лидер ЛДПР Владимир Жириновский утверждает, что начало учебного года в России необходимо перенести на 1 октября из-за эпидемии коронавируса. Политик предлагает закрепить эту дату для начала учебы на постоянной основе.

"Давайте учебный год для школьников и студентов начинать с 1 октября, а сентябрь сделаем месяцем каникул. При этом учебный год будет длиться до конца июля. Таким образом мы дадим людям возможность подольше пробыть на юге, где сентябрь тоже теплый месяц. Так мы можем хотя бы технически продлить лето — и не только в этом году, когда страшная пандемия, но и на все времена", — пояснил Жириновский.