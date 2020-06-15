Жители России рассказали о зарплатных ожиданиях после "ковида"

Жители России хотели бы получать зарплату от 30 до 100 и более тысяч рублей. Таковы их ожидания по оплате труда после эпидемии коронавируса.

Так, 29% респондентов согласны на зарплату от 50 до 70 тысяч рублей. 27% готовы работать за 30-50 тысяч рублей в месяц. Только 21% уверены, что их знания и опыт стоят 100 тысяч рублей и более. В среднем же россияне желают зарплату в 74 тысячи рублей.

Зарплатные ожидания меняются в зависимости от региона. Так, жители Санкт-Петербурга будут довольны оплатой труда в 72 тысячи рублей. Москвичи же хотели бы получать ежемесячно в среднем 82 тысячи рублей. Мужчины согласны работать за оплату в 86 тысяч рублей, женщинам же достаточно и 61 тысячи рублей.

Опрос проведен сервисом "Работа.Ру". На вопросы ответили 4,9 тысячи человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России необходимо установить "твердый" размер зарплаты. Минимальный заработок должен составлять 30 тысяч рублей, средний — около 70 тысяч рублей, максимальный — не более 500 тысяч рублей. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.