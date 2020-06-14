Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить единые стандарты зарплаты для россиян. Политик утверждает, что минимальный заработок должен составлять 30 тысяч рублей в месяц, средний — около 70 тысяч, а максимальный месячный оклад — не более 500 тысяч рублей.

"Это нужно сделать, чтобы любой, кто идет на должность руководителя госкорпорации, сразу понимал, он может рассчитывать максимум только на эту сумму", — пояснил Жириновский.

"Президент получает больше всех — 700 тысяч рублей, депутаты — не более 500 тысяч", — напомнил политик.