Многонациональность населения России является основой силы страны. Так российский лидер Владимир Путин прокомментировал массовые беспорядки и протесты в США.

Глава государства утверждает, что в нашей стране такое произойти не может.

"Марийцев должны лечить только марийцы или русских только русские, татар только татары…", — отметил Путин, напомнив, что "вся страна встала на помощь" Дагестану, когда региону потребовалась поддержка из-за коронавируса.

"Разве это плохо? Наоборот в этом сила России", — подчеркнул президент.