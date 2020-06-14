С 1 июля некоторые категории пенсионеров смогут рассчитывать на существенную прибавку к социальным выплатам.
Пенсию проиндексируют пенсионерам, которые официально являются опекунами или попечителями несовершеннолетних.
Примечательно, что ранее этим группам пенсионеров не индексировали пенсии, поскольку они получали другие пособия. Также с 1 июля перерасчет пенсий сделают всем работающим пенсионерам, которые уже прекратили трудиться.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.