Названы категории пенсионеров, которые получат прибавку с 1 июля

С 1 июля некоторые категории пенсионеров смогут рассчитывать на существенную прибавку к социальным выплатам.

Пенсию проиндексируют пенсионерам, которые официально являются опекунами или попечителями несовершеннолетних.

Примечательно, что ранее этим группам пенсионеров не индексировали пенсии, поскольку они получали другие пособия. Также с 1 июля перерасчет пенсий сделают всем работающим пенсионерам, которые уже прекратили трудиться.