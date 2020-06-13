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Малькевич написал открытое письмо пленному социологу Шугалею

Общество

Александр Малькевич, возглавляющий Фонд защиты национальных ценностей, пожелал удерживаемым в Ливии россиянам стойкости. Он напомнил, что так называемое Правительство национального согласия Ливии незаконно похитило и поместило в тюрьму социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. По словам Малькевича, на данный момент Шугалея и Суэйфана перевели из частной тюрьмы "Митига" в больницу. После перенесенных пыток россияне находится в тяжелом состоянии.

Информацию о судьбе Шугалея сообщили в День России — 12 июня. Малькевич отметил, что пленные россияне действительно переправлялись на борт личного самолета главы ПНС Файеза Сарраджа. В ночь с 7 на 8 июня самолет приземлился в Турции, после чего поспешно вылетел обратно в Ливию. Ранее ливийское издание Libya24 сообщало о том, что российских ученых поместили в самолет. Тогда журналисты предположили, что триполитанское правительство решило вернуть россиян на родину.

Малькевич пояснил, почему Саррадж решил не перевозить социологов в Россию.

"Когда Саррадж увидел Максима во время перелета, то понял, что таким отдавать его нельзя", — заявил глава ФНЗЦ.

По его мнению, это также объясняет вбросы со стороны российской прессы о том, что пленных социологов якобы перевели из тюрьмы на виллу. Авторы таких публикаций ссылались на анонимный источник в ливийском ПНС.

"Сейчас Шугалей в больнице. Но, поскольку движение вокруг тюрьмы и "изъятие" русского зафиксировали, было решено запустить "пулю", якобы русские переведены на виллу", — подчеркнул Малькевич.

Несмотря на то, что социологи находятся в тяжёлом состоянии, глава ФНЗЦ считает, что их дух не сломлен. Для поддержки пленников Малькевич составил открытое письмо в надежде, что "отдельные деятели" в Ливии и на Западе доставят ему послание.

В тексте письма он подчеркнул силу, мужество и несгибаемость социологов: "Макс! Ты всегда был образцом стойкости и несгибаемости для своей семьи и друзей, а теперь стал образом мужества для многих россиян"

В День России журналисты ФАН решили провести опрос среди россиян о том, что должна предпринять Москва для освобождения пленников. Голосование за несколько часов собрало мнение нескольких тысяч человек. Большинство заявило о безусловной поддержке ученых и желании решения проблемы любыми методами — дипломатическими или даже военными.

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