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Общество

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об уменьшении числа бытовых конфликтов по сравнению с периодом прошлого года.

"Число посягательств в сфере семейно-бытовых отношений сократилось на 13%, в том числе убийств и покушений на убийство — на 28,2%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 24,7%, средней тяжести — на 13,3%, легкого вреда здоровью — на 14,5%", — сказала Волк.

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