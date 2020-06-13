Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об уменьшении числа бытовых конфликтов по сравнению с периодом прошлого года.

"Число посягательств в сфере семейно-бытовых отношений сократилось на 13%, в том числе убийств и покушений на убийство — на 28,2%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 24,7%, средней тяжести — на 13,3%, легкого вреда здоровью — на 14,5%", — сказала Волк.