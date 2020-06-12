Пять важных мужских качеств назвали в Кремле

Топ главных качеств настоящего мужчины назвали в Кремле. Всего их пять.

Своим мнением поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он считает, что в каждом мужчине должны быть ум, сила, талант, честность и чувство юмора.

"Ум, который формируется из двух составных: это природа и образование. Последовательность в действиях и честность. Сила внутренняя и внешняя. Честность я говорил? Говорил. Чувство юмора, то самое, о котором я уже говорил. Я считаю, что это должно быть обязательно у любого человека. И, наверное, талант. Каждый несет в себе талант, он просто у кого-то спит, а у кого-то он пробуждается сам, а кому-то нужно чуть-чуть больше поработать, чтобы его пробудить. Но он есть абсолютно у всех", — пояснил Песков.

Он также дал характеристику президенту. По словам пресс-секретаря, Владимир Путин — трудоголик, в хорошем смысле этого слова, потому что у него не может быть ни полноценного отпуска, ни даже выходных дней.

Дмитрий Песков в День России ответил на вопросы юнармейцев. И посоветовал им читать классическую литературу и воспоминания американского предпринимателя Илона Маска.