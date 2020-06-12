Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В центре Москвы обрушился фасад жилого дома
В ХМАО горит нефтяной резервуар
Мурашко: жара не снижает активность коронавируса
Мамаев начал "ловить кайф" от футбола после выхода из колонии
Известные сетевые отели уже начали работать в Турции
Любовь Успенская призналась в любви к бойфренду Ольги Бузовой
Украина стала партнером НАТО
Глава Sony объяснил необычный внешний вид PlayStation 5
В Ростовской области подняли флаг России

Пять важных мужских качеств назвали в Кремле

Общество

Топ главных качеств настоящего мужчины назвали в Кремле. Всего их пять.

Своим мнением поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он считает, что в каждом мужчине должны быть ум, сила, талант, честность и чувство юмора.

"Ум, который формируется из двух составных: это природа и образование. Последовательность в действиях и честность. Сила внутренняя и внешняя. Честность я говорил? Говорил. Чувство юмора, то самое, о котором я уже говорил. Я считаю, что это должно быть обязательно у любого человека. И, наверное, талант. Каждый несет в себе талант, он просто у кого-то спит, а у кого-то он пробуждается сам, а кому-то нужно чуть-чуть больше поработать, чтобы его пробудить. Но он есть абсолютно у всех", — пояснил Песков.

Он также дал характеристику президенту. По словам пресс-секретаря, Владимир Путин — трудоголик, в хорошем смысле этого слова, потому что у него не может быть ни полноценного отпуска, ни даже выходных дней.

Дмитрий Песков в День России ответил на вопросы юнармейцев. И посоветовал им читать классическую литературу и воспоминания американского предпринимателя Илона Маска.

Последние материалы
Пять важных мужских качеств назвали в Кремле
Власти Абхазии и Армении поздравили Путина с Днем России
Опрос в День России — спасет ли РФ россиян из плена?
Художник Шилов: художник не должен быть голодным
Троих подозреваемых в подготовке теракта арестовали в Крыму
Элладская церковь: Святую Софию нельзя превращать в мечеть
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова
Зеленский хочет "вернуть вопрос Крыма" в повестку дня
Песков назвал Путина трудоголиком "в хорошем смысле"
В России решили бороться с отмыванием денег
Популярное
Новости полиции и криминала
Ефремова увезли из дома: он нарушил условия ареста

Актёр Михаил Ефремов покинул свою квартиру в сопровождении сотрудников ФСИН.

Ефремова увезли из дома: он нарушил условия ареста
Зачем Лавров лично едет в Белоруссию, рассказал политолог
Новости Белоруссии
Зачем Лавров лично едет в Белоруссию, рассказал политолог
Прибалтика
Латвия поняла: шутки кончились - Россия "забрала" грузовой транзит
Экономика и бизнес
Транзит потерян: в Латвии думают, как заинтересовать Россию
Игорь Буккер Что нового мы знаем про динозавров Игорь Буккер Василий Амирджанов Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
Пять важных мужских качеств назвали в Кремле
Песков назвал Путина трудоголиком "в хорошем смысле"
Блогер Диденко рассказала, как заработала на смерти мужа
В ближайшие месяцы Израиль распространит свой суверенитет
В ООН рассказали, кто атаковал саудовские НПЗ
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Ефремова увезли из дома: он нарушил условия ареста
Аркадий Мамонтов: в геноме коронавируса нашли белок человека
Дестабилизирует Россию сама власть
Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить
Дестабилизирует Россию сама власть
Пушков объяснил, почему Зеленского не позвали на парад Победы
Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
Главы государств поздравляют Путина с Днем России
Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить
Транзит потерян: в Латвии думают, как заинтересовать Россию
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ