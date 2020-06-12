Опрос в День России — спасет ли РФ россиян из плена?

В праздничный День России, когда граждане страны проводят "длинные" выходные с близкими людьми, Федеральное агентство новостей запустило важный опрос среди россиян. Он касается того, должно ли наше государство вызволить похищенных в Ливии наших соотечественников любой ценой.

Напомним, речь идет о двоих ученых, командированных в Триполи более года назад — Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Их похитили среди ночи прямо из занимаемых апартаментов в столице Ливии и уже 13 месяцев держат в плену террористы, подконтрольные нелегитимному Правительству нацсогласия. Россиянам отказывают в помощи медиков и адвокатов, подвергают пыткам, даже в предъявлении официальных обвинений.

Так должен ли Кремль приложить хоть какие-то усилия, чтобы и Максим с Самером могли вернуться домой — к своим семьям, друзьям, любимым?

https://vk.com/wall-73013298_2009650