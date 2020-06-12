Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с национальным праздником.

"Хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом. Всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом", — заявил глава государства.

"Светлое, пронзительное чувство Родины во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы", — добавил Путин.