Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с национальным праздником.
"Хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом. Всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом", — заявил глава государства.
"Светлое, пронзительное чувство Родины во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы", — добавил Путин.
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