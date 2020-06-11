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Российские болельщики больше всего ждут возвращения Роналду и Овечкина

Общество

Социальная сеть "Одноклассники" вместе с исследовательским агентством ResearchMe к возобновлению спортивного сезона составила собирательный портрет зрителя спортивных событий. Возвращения каких видов спорта и звезд больше всего ждут болельщики после окончания самоизоляции?

"Одноклассники" проанализировали профили всех зрителей спортивных трансляций в соцсети с 2017 года. Среди зрителей спортивных трансляций чаще всего встречаются:

  • мужчины среднего возраста (36-45 лет);
  • с высшим образованием;
  • работают и имеют средний доход;
  • женаты, но пока без детей.

Александры и Сергеи соскучились по трансляциям футбольных матчей

Болельщик Рунета также активно следит за повесткой дня, экстраверт по своей натуре, любит смотреть новости, и кроме спортивных трансляций уделяет внимание юмористическим роликам. В интересах: игры, автомобили и саморазвитие.

Топ-10 популярных имен спортивных болельщиков:

  1. Александр.
  2. Сергей.
  3. Владимир.
  4. Андрей.
  5. Николай.
  6. Евгений.
  7. Виктор..
  8. Дмитрий
  9. Юрий.
  10. Игорь.

В ходе внутреннего исследования "ОК" стали известны города, в которых живет больше всего любителей спортивных трансляций.

В "Топ-10" городов входят:

  1. Москва.
  2. Краснодар.
  3. Екатеринбург.
  4. Новосибирск.
  5. Санкт-Петербург.
  6. Ростов-на-Дону.
  7. Самара.
  8. Кемерово.
  9. Челябинск.
  10. Воронеж.

Совместно с ResearchMe "ОК" также провели опрос 3 413 пользователей Рунета старше 14 лет, выборка релевантна всей аудитории Сети. Две трети опрошенных отметили, что интересуются спортом. Во время самоизоляции 49% следили за спортивными новостями, 38% — смотрели повторы спортивных передач с лучшими моментами игр или соревнований, 31% — пересматривали архивные трансляции, еще 22% просматривали страницы звезд спорта в соцсетях, и каждый пятый опрошенный смотрел интервью со спортсменами.

Самый популярный вид спорта, за которым наблюдали во время самоизоляции мужчины — футбол, среди женщин это — фигурное катание.

Болельщики по всему миру ждут возобновления соревнований. Участники опроса рассказали, по каким видам спорта они больше всего соскучились.

Топ-5 видов спорта, возобновления которых ждут больше всего:

  • Футбол (47% опрошенных).
  • Фигурное катание (27% опрошенных).
  • Хоккей (24% опрошенных).
  • Биатлон (18% опрошенных).
  • Художественная гимнастика (15% опрошенных).

Что хотят посмотреть болельщики в первую очередь

Респонденты ответили, какие именно соревнования и турниры они хотят посмотреть в первую очередь. Самыми долгожданными событиями в наиболее популярных видах спорта стали:

  • Футбол: Российская Премьер-Лига.
  • Хоккей: NHL.
  • Единоборства: UFC.
  • Автоспорт: Формула 1.
  • Фигурное катание: чемпионат Европы.
  • Художественная гимнастика: чемпионат мира.
  • Легкая атлетика: чемпионат мира.
  • Биатлон: Кубок мира.
  • Баскетбол: NBA.

Футбольные болельщики также с нетерпением ждут возобновления игр сборной России, Лиги чемпионов и Лиги Европы, английской премьер-лиги, испанской Ла Лиги, итальянской Серии А и немецкой Бундеслигу. В топ самых ожидаемых хоккейных событий вошли КХЛ, чемпионат мира и Евролига.

Вместе с возвращением на трибуны любимых стадионов болельщики в России ждут мировых звезд спорта. Опрос пользователей помог выявить имена спортсменов, появления которых больше всего хотят российские любители спорта.

Топ спортсменов по видам спорта, возобновления выступлений которых ждут пользователи:

  • Футбол: Криштиану Роналду.
  • Хоккей: Александр Овечкин.
  • Фигурное катание: Евгения Медведева.
  • Биатлон: Александр Логинов.
  • Единоборства: Хабиб Нурмагомедов.
  • Автоспорт: Даниил Квят.

Из футболистов пользователи также ждут Лионеля Месси и Неймара, хотя во время самоизоляции больше всего они наблюдали за Артемом Дзюбой.

Хоккейные болельщики, помимо Овечкина, с нетерпением ждут возвращения на лед Евгения Малкина, Илья Ковальчука, Павла Дацюка и Артемия Панарина, любители единоборств ждут также Александра Поветкина и Александра Емельяненко, а в автоспорт вместе с Данилом Квятом ждут Льюиса Хэмилтона и Кими Райкконена.

В социальной сети "Одноклассники" много любителей спорта, для которых регулярно показываются соревнования, собирающие миллионы просмотров в соцсети. Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса "ОК" совместно с компанией "Телеспорт" провели марафон лучших матчей противостояния "Реала" и "Барселоны", а в партнерстве с UFC Russia показали все бои Хабиба Нурмагомедова. В ближайшем будущем пользователей "ОК" ожидает возобновление трансляций чемпионатов Испании и Италии по футболу, а также соревнований в других видах спорта.

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