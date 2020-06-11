Социальная сеть "Одноклассники" вместе с исследовательским агентством ResearchMe к возобновлению спортивного сезона составила собирательный портрет зрителя спортивных событий. Возвращения каких видов спорта и звезд больше всего ждут болельщики после окончания самоизоляции?
"Одноклассники" проанализировали профили всех зрителей спортивных трансляций в соцсети с 2017 года. Среди зрителей спортивных трансляций чаще всего встречаются:
Болельщик Рунета также активно следит за повесткой дня, экстраверт по своей натуре, любит смотреть новости, и кроме спортивных трансляций уделяет внимание юмористическим роликам. В интересах: игры, автомобили и саморазвитие.
В ходе внутреннего исследования "ОК" стали известны города, в которых живет больше всего любителей спортивных трансляций.
В "Топ-10" городов входят:
Совместно с ResearchMe "ОК" также провели опрос 3 413 пользователей Рунета старше 14 лет, выборка релевантна всей аудитории Сети. Две трети опрошенных отметили, что интересуются спортом. Во время самоизоляции 49% следили за спортивными новостями, 38% — смотрели повторы спортивных передач с лучшими моментами игр или соревнований, 31% — пересматривали архивные трансляции, еще 22% просматривали страницы звезд спорта в соцсетях, и каждый пятый опрошенный смотрел интервью со спортсменами.
Самый популярный вид спорта, за которым наблюдали во время самоизоляции мужчины — футбол, среди женщин это — фигурное катание.
Болельщики по всему миру ждут возобновления соревнований. Участники опроса рассказали, по каким видам спорта они больше всего соскучились.
Топ-5 видов спорта, возобновления которых ждут больше всего:
Респонденты ответили, какие именно соревнования и турниры они хотят посмотреть в первую очередь. Самыми долгожданными событиями в наиболее популярных видах спорта стали:
Футбольные болельщики также с нетерпением ждут возобновления игр сборной России, Лиги чемпионов и Лиги Европы, английской премьер-лиги, испанской Ла Лиги, итальянской Серии А и немецкой Бундеслигу. В топ самых ожидаемых хоккейных событий вошли КХЛ, чемпионат мира и Евролига.
Вместе с возвращением на трибуны любимых стадионов болельщики в России ждут мировых звезд спорта. Опрос пользователей помог выявить имена спортсменов, появления которых больше всего хотят российские любители спорта.
Топ спортсменов по видам спорта, возобновления выступлений которых ждут пользователи:
Из футболистов пользователи также ждут Лионеля Месси и Неймара, хотя во время самоизоляции больше всего они наблюдали за Артемом Дзюбой.
Хоккейные болельщики, помимо Овечкина, с нетерпением ждут возвращения на лед Евгения Малкина, Илья Ковальчука, Павла Дацюка и Артемия Панарина, любители единоборств ждут также Александра Поветкина и Александра Емельяненко, а в автоспорт вместе с Данилом Квятом ждут Льюиса Хэмилтона и Кими Райкконена.
В социальной сети "Одноклассники" много любителей спорта, для которых регулярно показываются соревнования, собирающие миллионы просмотров в соцсети. Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса "ОК" совместно с компанией "Телеспорт" провели марафон лучших матчей противостояния "Реала" и "Барселоны", а в партнерстве с UFC Russia показали все бои Хабиба Нурмагомедова. В ближайшем будущем пользователей "ОК" ожидает возобновление трансляций чемпионатов Испании и Италии по футболу, а также соревнований в других видах спорта.
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