Российские болельщики больше всего ждут возвращения Роналду и Овечкина

Социальная сеть "Одноклассники" вместе с исследовательским агентством ResearchMe к возобновлению спортивного сезона составила собирательный портрет зрителя спортивных событий. Возвращения каких видов спорта и звезд больше всего ждут болельщики после окончания самоизоляции?

"Одноклассники" проанализировали профили всех зрителей спортивных трансляций в соцсети с 2017 года. Среди зрителей спортивных трансляций чаще всего встречаются:

мужчины среднего возраста (36-45 лет);

с высшим образованием;

работают и имеют средний доход;

женаты, но пока без детей.

Александры и Сергеи соскучились по трансляциям футбольных матчей

Болельщик Рунета также активно следит за повесткой дня, экстраверт по своей натуре, любит смотреть новости, и кроме спортивных трансляций уделяет внимание юмористическим роликам. В интересах: игры, автомобили и саморазвитие.

Топ-10 популярных имен спортивных болельщиков:

Александр. Сергей. Владимир. Андрей. Николай. Евгений. Виктор.. Дмитрий Юрий. Игорь.

В ходе внутреннего исследования "ОК" стали известны города, в которых живет больше всего любителей спортивных трансляций.

В "Топ-10" городов входят:

Москва. Краснодар. Екатеринбург. Новосибирск. Санкт-Петербург. Ростов-на-Дону. Самара. Кемерово. Челябинск. Воронеж.

Совместно с ResearchMe "ОК" также провели опрос 3 413 пользователей Рунета старше 14 лет, выборка релевантна всей аудитории Сети. Две трети опрошенных отметили, что интересуются спортом. Во время самоизоляции 49% следили за спортивными новостями, 38% — смотрели повторы спортивных передач с лучшими моментами игр или соревнований, 31% — пересматривали архивные трансляции, еще 22% просматривали страницы звезд спорта в соцсетях, и каждый пятый опрошенный смотрел интервью со спортсменами.

Самый популярный вид спорта, за которым наблюдали во время самоизоляции мужчины — футбол, среди женщин это — фигурное катание.

Болельщики по всему миру ждут возобновления соревнований. Участники опроса рассказали, по каким видам спорта они больше всего соскучились.

Топ-5 видов спорта, возобновления которых ждут больше всего:

Футбол (47% опрошенных).

Фигурное катание (27% опрошенных).

Хоккей (24% опрошенных).

Биатлон (18% опрошенных).

Художественная гимнастика (15% опрошенных).

Что хотят посмотреть болельщики в первую очередь

Респонденты ответили, какие именно соревнования и турниры они хотят посмотреть в первую очередь. Самыми долгожданными событиями в наиболее популярных видах спорта стали:

Футбол: Российская Премьер-Лига.

Хоккей: NHL.

Единоборства: UFC.

Автоспорт: Формула 1.

Фигурное катание: чемпионат Европы.

Художественная гимнастика: чемпионат мира.

Легкая атлетика: чемпионат мира.

Биатлон: Кубок мира.

Баскетбол: NBA.

Футбольные болельщики также с нетерпением ждут возобновления игр сборной России, Лиги чемпионов и Лиги Европы, английской премьер-лиги, испанской Ла Лиги, итальянской Серии А и немецкой Бундеслигу. В топ самых ожидаемых хоккейных событий вошли КХЛ, чемпионат мира и Евролига.

Вместе с возвращением на трибуны любимых стадионов болельщики в России ждут мировых звезд спорта. Опрос пользователей помог выявить имена спортсменов, появления которых больше всего хотят российские любители спорта.

Топ спортсменов по видам спорта, возобновления выступлений которых ждут пользователи:

Футбол: Криштиану Роналду.

Хоккей: Александр Овечкин.

Фигурное катание: Евгения Медведева.

Биатлон: Александр Логинов.

Единоборства: Хабиб Нурмагомедов.

Автоспорт: Даниил Квят.

Из футболистов пользователи также ждут Лионеля Месси и Неймара, хотя во время самоизоляции больше всего они наблюдали за Артемом Дзюбой.

Хоккейные болельщики, помимо Овечкина, с нетерпением ждут возвращения на лед Евгения Малкина, Илья Ковальчука, Павла Дацюка и Артемия Панарина, любители единоборств ждут также Александра Поветкина и Александра Емельяненко, а в автоспорт вместе с Данилом Квятом ждут Льюиса Хэмилтона и Кими Райкконена.

В социальной сети "Одноклассники" много любителей спорта, для которых регулярно показываются соревнования, собирающие миллионы просмотров в соцсети. Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса "ОК" совместно с компанией "Телеспорт" провели марафон лучших матчей противостояния "Реала" и "Барселоны", а в партнерстве с UFC Russia показали все бои Хабиба Нурмагомедова. В ближайшем будущем пользователей "ОК" ожидает возобновление трансляций чемпионатов Испании и Италии по футболу, а также соревнований в других видах спорта.