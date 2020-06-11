В ГД рассказали, какие культурные мероприятия разрешат первыми

Россиянам нужно дать возможность расслабиться. Для этого придется разрешить культурно-зрелищные мероприятия.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

"Наверное, с театров и кино надо начинать. Мы истосковались по культурным программам. Театр, кино, какие-то зрелища, футбольные матчи", — отметил эксперт.

Он также пояснил, что, например, в театре или кинотеатре людей можно разместить на безопасном расстоянии друг от друга и в шахматном порядке.

"Я не думаю, что это привязано как-то к голосованию. У нас и до коронавируса успешно выборы проводились. Я не думаю, что голосование решает", — заключил политик.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин накануне сообщил, когда дойдет очередь до снятия ограничений на культурные мероприятия. По его словам, решения о массовых мероприятиях будут приниматься не раньше июля.

Сейчас Москва на первом этапе отмены ограничений. Второй этап запланирован на 16 июня, заключительный — на 23 июня.