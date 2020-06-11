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Промежуточные итоги голосования по Конституции россияне не узнают

Общество

Свыше 240 тысяч россиян выразили свое пожелание проголосовать по месту пребывания.

Заявки принимаются до 21 июня. По данным ЦИК, на утро 11 июня их было 240 446. Большинство обращений поступило через портал Госуслуг. В ЦИК также рассказали, как будут контролировать голосование на дому.

"У нас на протяжении всех семи дней голосования действует опция — голосование вне помещения, то есть на дому. Те, кто не могут покинуть квартиры или свои дома. Она действует все семь дней, и тут мы гарантируем полный контроль, полную безопасность", — пояснила глава ЦИК Элла Памфилова.

Тех, кто не верит в прозрачность процедуры, приглашают поучаствовать в голосовании в качестве общественных наблюдателей. Стало известно, что промежуточные итоги голосования подводиться не будут. Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции, сенатор Андрей Клишас. Он отметил, что итоги будут подведены после 1 июля, много времени это не займет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России для голосования напечатают 108,5 миллиона бюллетеней.

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