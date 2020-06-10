Россияне лишились пособий из-за долгов

Часть россиян, получивших выплаты на детей от 3 до 16 лет, так и не смогли ими воспользоваться. Деньги списали в счет уже существующих долгов.

С такой ситуацией столкнулись некоторые клиенты Сбербанка.

"По каждому из них проводится проверка, и клиентам предоставляется ответ", — пояснили в кредитном учреждении.

Информация о списаниях единовременного пособия в 10 тысяч рублей появилась в социальных сетях. Это и стало поводом для разбирательства, так как социальные выплаты обычно не списываются в счет долгов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что такое пособие в стране получили родители 18 миллионов детей. В общей сложности им переведено более 184 миллиардов рублей. Всего на это пособие заложено 197 миллиардов рублей.

Между тем, Сбербанк признан лучшим банком мира за последние пять лет с точки зрения создания акционерной стоимости. Об этом на дистанционной встрече с Владимиром Путиным рассказал руководитель банка Герман Греф. Президент поздравил Сбербанк и его сотрудников с новым статусом, отметив, что "главную оценку дают ваши клиенты внутри страны и за рубежом".