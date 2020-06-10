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Эксперт: "Необходимо развивать интересные проекты для молодежи"

Общество

Специалисты Томского государственного университета разработали алгоритм, который позволяет вычислить пользователей социальной сети "ВКонтакте", подписанных на опасные сообщества. Таким образом им удалось выяснить, что 42% омской молодежи подписаны на запрещенные сообщества, тематика которых связана с оружием, жестокостью и наркотиками. О том, какая работа ведется с молодежью, рассказал председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий.

"Российский союз молодежи как общероссийская общественная организация совместно с ее региональными организациями тоже ведем работу в социальных сетях: мы стараемся вовлечь молодежь, в том числе студенческую молодежь, в социальную практику, в студенческое самоуправление, различные межнациональные, культурные взаимодействия, различные форматы онлайн, тренинги и так далее.

То есть мы даем свою как бы повестку, мы не говорим, что это хорошее, вот это плохое. У нас на самом деле молодежь должна иметь право выбора, и она должна выбирать. Если наши проекты будут интересны молодым людей, то они будут с нами.

Здесь, конечно, еще важно, чтобы государство тоже поддерживало эти проекты и выделяло на это средства, чтобы мы действительно могли придумывать новые интересные проекты патриотического характера, исторические, развивающие проекты, лидерские проекты, чтобы именно к нам притягивалась молодежь, а не к этим запрещенным сайтам.

Если мы будем работать только на запрещение, говорить то, что это плохо, туда не ходите, молодежь наоборот будет стремиться это попробовать.

Я думаю, что здесь нам нужно именно в таком ключе вести работу с молодежью, и чем это будет креативнее, тем это будет эффективнее", — заключил эксперт.

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