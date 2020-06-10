Специалисты Томского государственного университета разработали алгоритм, который позволяет вычислить пользователей социальной сети "ВКонтакте", подписанных на опасные сообщества. Таким образом им удалось выяснить, что 42% омской молодежи подписаны на запрещенные сообщества, тематика которых связана с оружием, жестокостью и наркотиками. О том, какая работа ведется с молодежью, рассказал председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий.

"Российский союз молодежи как общероссийская общественная организация совместно с ее региональными организациями тоже ведем работу в социальных сетях: мы стараемся вовлечь молодежь, в том числе студенческую молодежь, в социальную практику, в студенческое самоуправление, различные межнациональные, культурные взаимодействия, различные форматы онлайн, тренинги и так далее.

То есть мы даем свою как бы повестку, мы не говорим, что это хорошее, вот это плохое. У нас на самом деле молодежь должна иметь право выбора, и она должна выбирать. Если наши проекты будут интересны молодым людей, то они будут с нами.

Здесь, конечно, еще важно, чтобы государство тоже поддерживало эти проекты и выделяло на это средства, чтобы мы действительно могли придумывать новые интересные проекты патриотического характера, исторические, развивающие проекты, лидерские проекты, чтобы именно к нам притягивалась молодежь, а не к этим запрещенным сайтам.

Если мы будем работать только на запрещение, говорить то, что это плохо, туда не ходите, молодежь наоборот будет стремиться это попробовать.

Я думаю, что здесь нам нужно именно в таком ключе вести работу с молодежью, и чем это будет креативнее, тем это будет эффективнее", — заключил эксперт.